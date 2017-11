Chegada do Papai Noel movimenta o Centro de Mogi

Papai Noel chegou neste sábado (25/11) ao Centro de Mogi das Cruzes e fez a festa com a criançada. Não faltaram abraços, puxões na barba branca, pirulitos e, claro, pedidos de presentes. As bicicletas e bonecas ainda lideram os sonhos dos baixinhos, seguidos por tablets, celulares e videogames. Até o dia 24 de dezembro, a expectativa é de que 25 mil pessoas visitem a Casa do Papai Noel, montada pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) na Praça Cel. Almeida na Campanha “Natal de Carro Novo + Show de Prêmios”.

No primeiro dia de funcionamento da atração, o Papai Noel foi disputado por baixinhos de todas as idades, mas chamou a atenção o número de bebês que foram levados pelos pais para a tradicional foto ao lado do principal personagem do Natal. Vitor Hugo tem um mês de vida e já conheceu o Papai Noel. A mãe Rosemeire dos Santos fez questão de levar o pequeno junto com os outros dois filhos, de 5 e 9 anos. “Eu gosto bastante e é a primeira vez que tenho a oportunidade de visitar a Casa do Papai Noel aqui no Centro”, disse.

Outro que se divertiu e fez questão de tirar fotos em todos os cantos da Casa do Papai Noel foi Johann Dulgher. O pequeno também entregou uma cartinha ao bom velhinho com um pedido especial: uma bicicleta azul e branca, com pneus na cor azul. “Acho importante incentivar essa cultura de que o Papai Noel vai trazer presentes se ele for um menino educado”, argumentou a mãe Fabiana Dulgher.

A chegada do Papai Noel foi marcada pela apresentação musical da Banda da Escola Municipal Mário Portes, de Jundiapeba, que se apresentou com 50 jovens músicos.

“A Casa do Papai Noel é um presente da Associação Comercial para Mogi das Cruzes. É um atrativo que mantém viva a tradição do Natal e que também gera movimento no comércio, beneficiando a todos”, ressaltou Silvio Moraes, diretor de Eventos da ACMC.

O horário de funcionamento da Casa do Papai Noel pode ser conferido no site (www.acmc.com.br) ou pelo aplicativo Guia Compre em Mogi.