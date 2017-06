Chá verde pode retardar doença renal

Muitas pessoas tomam chá verde porque ouviram falar que ele faz bem, mas não sabem exatamente por quê. No entanto, ele tem se mostrado muito benéfico por diminuir os problemas cardiovasculares e também para quem desenvolveu doença renal por causa do diabetes, a chamada nefropatia diabética. Isso porque o chá verde reduz a perda de proteína pela urina nos diabéticos, contribuindo para a contenção da doença. Este efeito foi observado em um estudo realizado pela Unicamp (Universidade de Campinas), pelo grupo do professor José Butori L. de Faria, e publicado este mês na conceituada revista científica Nature.

Para o médico nefrologista Rui Alberto Gomes, a pesquisa traz uma importante descoberta para a população, já que a doença renal crônica (DRC) é uma das consequências do diabetes. “Neste estudo, o chá verde levou a uma diminuição significativa de albuminúria em diabéticos com doença renal moderada, que já estavam recebendo a medicação clássica recomendada. E a diminuição da albuminúria é uma estratégia fundamental de redução da progressão da doença renal crônica.”

O diabetes, assim como a hipertensão arterial, é um dos principais fatores de risco para doença renal crônica. Cerca de 29% dos atuais pacientes renais crônicos em diálise no Brasil têm diabetes.

Diagnosticar precocemente a DRC é essencial, pois a progressão dela pode ser retardada desde que o diagnóstico seja feito nas fases iniciais, a tempo para que as medidas terapêuticas adequadas sejam tomadas. Se o diagnóstico acontecer cedo, há uma boa chance de diminuição das consequências da doença. “No Brasil, infelizmente, a maioria dos pacientes descobrem tardiamente a sua DRC, já em estágios avançados ou na fase dialítica, mas precisamos mudar esta realidade”.

Segundo o médico, os exames preventivos devem ser feitos ao menos uma vez por ano, sendo um de sangue com dosagem de creatinina, e um de urina para checar a albumina.