CEV do Lixo é instalada

Levar reuniões para os bairros, reduzir custos, levantar estatísticas sobre os resíduos, visitar outras cidades e criar legislação municipal sobre soluções para os resíduos urbanos integram os planos da CEV (Comissão Especial de Vereadores) do Lixo, instalada em reunião na sexta-feira, 12. Participaram do encontro o presidente do grupo parlamentar, Antonio Lino da Silva (PSD), seu relator, vereador Mauro Araújo (PMDB), os integrantes Iduigues Martins (PT) e Protássio Nogueira (PSD), o vereador Francimário Vieira Farofa (PR), que não é membro, mas esteve no encontro como convidado uma vez que os trabalhos serão abertos a toda sociedade, além do consultor da Prefeitura, Olimpio Tomiyama.

“Vamos buscar soluções que já existam em outros municípios. Convidaremos as comunidades para conversar direto nos bairros, e encerraremos com uma grande audiência, reunindo toda a sociedade”, disse Lino.

Mauro Araújo acha que é a hora certa para voltar as discussões sobre o assunto. “O Congresso Nacional vai discutir mais uma vez as obrigações dos municípios com relação aos resíduos. Então é um bom momento para retomarmos este trabalho”.

Protássio Nogueira lembrou que existem cidades bem mais adiantadas do que Mogi. “Em 2010, o vereador Mauro tem conhecimento disso, visitamos São Carlos e São José do Rio Preto, onde já existiam ecopontos há quase uma década. Em São Carlos era mantido convênio da prefeitura com penitenciária para reaproveitamento de resíduos da construção. São José do Rio Preto já possuía 14 ecopontos. Mogi está bem atrasada. Sou partidário de Mogi cuidar do lixo que produz. É muito cômodo levar para outras cidades”, diz.

Iduigues Martins sugeriu leis municipais. “Precisamos avançar em vários subtemas: reciclagem, redução de custos, acolher socialmente quem vive do material reciclado, entre uma infinidade de outras questões. Há vários aspectos a serem abordados. O mais importante é ouvir a sociedade. Precisamos até mesmo propor uma legislação municipal sobre os vários aspectos que envolvem o lixo”.

Líder da bancada republicana, Farofa quer aproveitar a estrutura do Condemat (Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê). “Esses dias tive a oportunidade de almoçar com o prefeito Adriano [Adriano Leite, PR, presidente do Condemat e prefeito de Guararema], e ele conhece um coordenador de todos os ecopontos da prefeitura de São Paulo. É louvável o trabalho dele e ele já se ofereceu para vir a Mogi e trazer algumas experiências. Toda a bancada do PR está à disposição para ajudar nesta CEV”.

Olimpio Tomiyama também opinou. “Será uma missão difícil, mas muito importante. Mogi não encontrou uma saída própria e hoje arca com gastos para levar até Jambeiro. Eu sugiro que o que aconteceu com o aterro sanitário do Pajoan, em Itaquaquecetuba, não contamine as opiniões da imprensa e da sociedade até porque o Pajoan não era exatamente um aterro nos moldes do que deve ser recomendável ambientalmente”.

Para o vereador os custos com o transporte de lixo motivaram a criação da Comissão, entre outras razões. “Em nossa Cidade, o custo gerado pelo lixo chega a R$ 3,6 milhões ao mês, sendo R$ 600 mil apenas com o transporte. Em um ano, a Prefeitura despende R$ 7,2 milhões somente com o deslocamento dos resíduos. Se forem somados todos os gastos com lixo, chegaremos a R$ 43,2 milhões anuais. Levando em conta que esta despesa é proporcional à quantidade de lixo e que o total produzido aumenta a cada dia, é inevitável se pensar em soluções”, argumenta.

Também integram a CEV os vereadores Caio Cunha (PV) e Chico Bezerra (PSB).