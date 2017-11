César terá “Bairro Feliz” no sábado

Em comemoração ao 36º aniversário de César de Souza, a Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza neste sábado, dia 11 de novembro, das 10h às 14h, mais uma ação do “Bairro Feliz” no Jardim das Bandeiras, na Escola Municipal “Desembargador Armindo Freire Mármora”, que fica na rua Aloísio de Azevedo, 109. Nesta edição, os moradores vão encontrar muitas ações de lazer, saúde, recreação infantil e cidadania. Além disso, haverá uma Feira de Ciências realizada pelos alunos e professores do Tempo Integral da Escola.

Na ocasião, haverá uma área especial para os mais novos, com brinquedos, pula-pula, piscina de bolinhas e kit play, além de distribuição de pipocas para as crianças. A estrutura da Escola Mirim de Trânsito será um dos serviços disponibilizados à população pela Secretaria Municipal de Transportes.

O programa Emprega Mogi fará a emissão de Carteira de Trabalho e, neste caso, também é necessária a apresentação de uma foto 3×4. A iniciativa também receberá currículos. O PAC Móvel fará atendimento para informações e serviços sobre IPTU, ISS, atualização de cadastro, emissão de Cartão SIS e do cartão de estacionamento para idoso, enquanto o Banco do Povo fará atendimento aos interessados.

Saúde e bem-estar

A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará a estrutura da unidade de Saúde da Família para atender a população, com serviços como avaliação odontológica e vacinação. Também serão colocados à disposição da população a aferição de pressão arterial, teste de glicemia, coleta de papanicolau e exame de DST/Aids, além da campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Já a equipe de alunos e monitores do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Crescer) estará no local ofertando corte de cabelo, limpeza de pele e esmaltação de unhas.