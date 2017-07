César ganha padaria de qualidade

TODO BOM brasileiro gosta de um café de padaria, com o famoso pão na chapa e variedade de produtos. Pensando nisso, Ednilson Bastos Lotito decidiu, há dois meses, abrir em César de Souza a Casa de Pães Sabores do Trigo, no Jardim São Pedro.

A intenção foi a de montar uma padaria focada em qualidade de matéria-prima em seus produtos. “Queremos oferecer aos consumidores de César produtos de comprovada qualidade, saudáveis e, claro, deliciosos”, explica Ednilson.

Outra preocupação da casa é a formação da equipe, que é levada a sério pelo gestor. No local, os funcionários são treinados para prestar um excelente atendimento. O estabelecimento também trabalha com equipamentos de última geração. “Queremos oferecer oportunidades aos clientes de comprarem pães, doces, salgados feitos na hora e nos preocupamos em ter a melhor farinha, e os melhores condimentos no preparo”, reforça o proprietário.

Carro-chefe

Alguns dos produtos mais procurados são as baguetes que saem fresquinhas todas as tardes, assim como os pães sovados e tortas doces e salgadas, sem falar do pão francês fresco e crocante, essencial em toda a padaria.

A casa oferece também variedade em frios e tem sido ponto de referência para quem mora em César e trabalha fora do distrito, pois a sua localização proporciona facilidade em quem está chegando de Mogi pela avenida João XXIII. Outro mote de serviços da Sabores do Trigo é a possibilidade de se fazer encomendas antecipadas para salgados, doces e pães para eventos e festas.