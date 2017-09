Centro Oncológico realiza campanha Outubro Rosa no Suzano Shopping neste domingo (01/10)

Com o objetivo de conscientizar sobre o câncer de mama, o Suzano Shopping aderiu à campanha do Outubro Rosa. Para iniciar as atividades, neste domingo (01 de Outubro), o Centro de Compras recebe pelo 2º ano consecutivo uma equipe do Centro Oncológico Mogi das Cruzes que prestará informações e esclarecerá dúvidas sobre a doença, bem como orientará sobre o autoexame das mamas, com auxílio da mamamiga.

Os interessados em participar da ação receberão de brindes com um folder educativo sobre o câncer de mama. O informativo faz parte da Série Previna-se do Centro Oncológico. O projeto inclui palestras gratuitas para empresas, associações a demais estabelecimentos comerciais.

Doação de cabelo

Quem quiser doar cabelo para confecção de perucas às pacientes que estão em tratamento oncológico podem deixar as madeixas no Suzano Shopping. A captação de cabelos está sendo por meio do Cabelegria. Também haverá a participação de salões de beleza para corte de cabelo A ONG Cabelegria está com um ponto fixo de doação de peruca na secretaria da mulher de Poá, atendendo todo o Alto Tiete.

Dados sobre a doença

Segundo o site do Inca (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, na sequência está o de pele (não melanoma), respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. A estimativa de novos casos para o biênio de 2016-2017 é de 57.960.

Ainda de acordo com o instituto, o movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama.

Parceiros: Brigaderia Gourmet, Semeando Alegria, Universidade Bras Cubas, Andressa Wolff – Decoração & Assessoria de Festas e Eventos e Cabelegria.