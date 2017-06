Centro Cultural recebe neste sábado o espetáculo “Pontos de Vista de um Palhaço”

Neste sábado (10/06), a partir das 20 horas, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes vai ser palco para mais um espetáculo do programa Circuito Cultural Paulista. “Pontos de Vista de um Palhaço”, com Daniel Warren e Nia Teatro é o título da atração, que se ambienta no pós-guerra da Alemanha e traz uma temática bastante atual até os dias de hoje. A classificação é 12 anos, o espetáculo tem 80 minutos de duração e a entrada é gratuita.

Idealizado por Daniel Warren e Maristela Chelala, o espetáculo busca retratar a cegueira moral e a indiferença humana existentes, perante uma sociedade orientada pelo materialismo. A produção é, acima de tudo, uma crítica bem humorada à hipocrisia, a partir da história de Hans, um palhaço desiludido com o amor e a carreira. Em seu desenrolar, misturam-se elementos como humor, subversão e reflexão.

O espetáculo é baseado no livro homônimo, assinado pelo vencedor do Prêmio Nobel, Heinrich Böll. A publicação é de 1963 e tem como personagem principal o palhaço Hans Schnier, filho de um industrial do carvão e de uma mãe nazista, que escolhe viver profissionalmente como palhaço, porém enfrenta grandes dificuldades. A obra se passa nos anos do “milagre econômico”, após os horrores da Segunda Guerra.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde o espetáculo será exibido, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.