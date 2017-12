Centro Cultural de Mogi recebe “Concerto de Natal”

No próximo sábado, 16 de dezembro, às 20h, o Quinteto de Metais da Orquestra de Sopros Paulista (OSP) apresenta o “Concerto de Natal”, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A entrada é gratuita.

O “Concerto de Natal” vai marcar o encerramento da temporada 2017 da OSP, que começou em novembro e teve cinco apresentações pela Cidade: duas no Centro Cultural, duas em escolas municipais e uma no Theatro Vasques, durante a comemoração dos 115 anos da mais tradicional casa de espetáculos de Mogi das Cruzes.

A apresentação do próximo sábado será dividida em duas partes: a primeira com peças populares e eruditas e a segunda totalmente com canções natalinas, arranjadas especialmente para grupos de metais.

O Quinteto de Metais da OSP é formado pelos músicos Pedro Laurentino (tuba), Odilon Bueno (trompa), Anderson Rodrigues (trombone), Kleber Uliani e Yuri Grohmann (trompetes). O grupo é comandado pelo maestro mogiano Allan Caetano de Paula, idealizador da Orquestra.

“Nossa primeira temporada foi fantástica. Em nosso último concerto, tocamos para um Theatro Vasques lotado. Nos concertos didáticos, recebemos uma criançada curiosa da Vila Nova União e de Jundiapeba. Tem sido muito gratificante fazer música em Mogi das Cruzes”, destaca o maestro Allan Caetano.

O encerramento desta temporada vem acompanhado de uma boa notícia: o grupo voltará a se apresentar em 2018. “Quando iniciamos os ensaios, não tínhamos ideia de como o público receberia o Quinteto. Essa recepção não poderia ter sido melhor, tanto que conseguimos patrocínio para outros concertos”, revela o maestro. As datas das próximas apresentações ainda estão sendo definidas.

Os primeiros concertos da OSP foram viabilizados pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Mogi das Cruzes, com aporte das empresas Sancet Laboratórios, Líder Segurança, S-Stein e Alkimin Contabilidade. O projeto tem como objetivo difundir a música instrumental por meio de concertos gratuitos e promover a formação de público para a música erudita.

Conforme explica o maestro Allan Caetano, o Quinteto de Metais é uma representação da Orquestra de Sopros. Por ser um grupo de câmara, a formação exige alto nível técnico dos músicos integrantes, mas permite apresentações em espaços menores. O resultado é uma apresentação intimista, na qual o público fica muito mais próximo dos músicos.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.