Cemforpe recebe Queen Sinfônico neste sábado

Sob a regência do maestro Lelis Gerson, a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes apresenta o concerto “Queen Sinfônico”, junto com o Coral Musicativa, na abertura do Festival de Inverno Serra do Itapety 2017, neste sábado, 1º de julho, às 20h. O espetáculo será no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) e os ingressos já podem ser trocados por uma peça de agasalho novo ou em bom estado. As trocas devem ser feitas no Centro Cultural – antigo prédio da Telefônica, no Centro.

O espetáculo será uma amostra do que a Cidade poderá esperar da nova formatação do projeto “Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e, desde o início deste ano, administrado pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes (Orsimc). A Orsimc também é responsável por outro importante projeto musical da Cidade, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, também sob a batuta do maestro Lelis Gerson.

O repertório vai contar com clássicos de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Estão no setlist músicas como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love e Love of my Life.

A abertura da apresentação será feita por uma das bandas que compõem o projeto “Pequenos Músicos”, a do Centro Municipal de Programas Educacionais (Cempre) José Limongi Sobrinho, do Botujuru. Na sequência, entra no palco a banda principal, formada pelos 50 professores do projeto. São profissionais – a maior parte da Cidade – selecionados para ensinar música a aproximadamente 5 mil alunos da rede municipal de educação.

“Nossos músicos passaram, recentemente, por um rigoroso processo seletivo para que os alunos do projeto possam aprender sempre com profissionais gabaritados. O público poderá sentir um pouco disso na apresentação”, ressalta o maestro Lelis Gerson.

A Orsimc é pioneira no ensino coletivo de música em Mogi das Cruzes, com trabalhos desenvolvidos desde 2002. “Ficamos muito felizes de poder administrar esse grandioso projeto da Secretaria Municipal de Educação, que é o ‘Pequenos Músicos’. Estamos empregando nele toda a experiência adquirida nestes 15 anos à frente de outros projetos de sucesso, como a Orquestra Sinfônica Jovem e o coral dos Canarinhos do Itapety”, avalia Lelis.

O projeto “Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola” atende, atualmente, 15 escolas municiais, com aulas de ensino sinfônico e musicalização. Para Lelis Gerson, o programa é um importante instrumento de socialização. “Esses alunos têm acesso a uma sólida formação musical, podendo, no futuro, escolher a música como profissão”, acrescenta.

Troca de ingressos

A troca de ingressos para a abertura do Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 segue até esta sexta-feira, dia 30, das 8h às 18h, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro (antigo prédio da Telefônica).