Carnês serão enviados até início de fevereiro

A PREFEITURA de Mogi das Cruzes dará início, até a última semana de janeiro e primeira de fevereiro, à postagem dos cerca de 145 mil carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2017. As datas de vencimento da parcela única ou da primeira parcela começam em 13 de fevereiro e vão até o dia 17 do mesmo mês, de acordo com a região – a cidade foi organizada em cinco áreas, considerando o Código de Endereçamento Postal (CEP) dos contribuintes.

A estimativa de arrecadação do IPTU em 2017 é de R$ 135 milhões, já consideradas as isenções previstas na legislação. Os recursos são revertidos em benefícios diretos à população, como investimentos em educação, saúde, segurança, obras e outros serviços.

O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária do País dos seguintes bancos autorizados: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Mercantil do Brasil e Bradesco, além das casas lotéricas.

Quem, por qualquer motivo, não receber o talão ou quiser adiantar o pagamento pode imprimir uma segunda via no site da Prefeitura a partir da segunda quinzena de janeiro. Os contribuintes podem pagar o imposto em parcela única ou então dividi-lo em seis parcelas, com vencimento bimestral (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro). Quem pagar o IPTU à vista terá 5% de desconto. Se o proprietário do imóvel não tiver dívidas do imposto até o dia 1º de novembro de 2016, tem direito a mais 5%.

Para o exercício de 2017, o tributo teve atualização monetária de 8,79%, com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

O valor mínimo de cada parcela do IPTU não poderá ser inferior a R$ 24,40 – o equivalente a 15% de uma Unidade Fiscal do Município (UFM), cujo valor de 2017 é de R$ 162,73. Para esses casos, conforme legislação, em algumas situações o parcelamento do imposto não poderá ser feito em até seis vezes.

Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 4798-5000 (digitando, depois, duas vezes a opção 2), e-mail iptu@mogidascruzes.sp.gov.br, ou pessoalmente em uma das unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), munido da documentação do imóvel.