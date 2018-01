Carnês de IPTU chegam ainda este mês

Moradores de Mogi devem receber os carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o fim de janeiro. São cerca de 154 mil imóveis que devem receber o boleto para pagamento do imposto ainda este mês. A carta conterá as informações cadastrais do imóvel e, se tiver algum débito de anos anteriores, qual o valor dessa Dívida Ativa.

O valor pode ser pago nos bancos autorizados e casas lotéricas. O contribuinte que não receber o carnê pode retirar a segunda via no site ou em qualquer unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

As regras para desconto são as mesmas dos anos anteriores: o proprietário do imóvel que estava em dia com o imposto até 1º de novembro de 2017 tem 5% de desconto no tributo. E quem pagar o IPTU em parcela única tem direito a mais 5%, totalizando um abatimento de 10%. A base de cálculo é o valor venal do imóvel.

Segundo a assessoria da Prefeitura, não houve reajuste do valor do IPTU pela inflação, como acontecia nos anos anteriores, apenas atualização da Planta Genérica de Valores, ou seja, o aumento ou não do imposto será com base nessa atualização. Cerca de 23 mil imóveis serão isentos do pagamento do IPTU este ano, como moradias de programas sociais, aposentados e pensionistas, que devem seguir alguns requisitos e requisitar a isenção após a chegada do carnê, e igrejas de qualquer religião.