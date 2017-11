Caravana Iluminada da Coca-Cola leva magia do Natal a Mogi das Cruzes

Gratidão. É este o sentimento que dá o tom às iniciativas da Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, em celebração ao período mais esperado do ano, o Natal.

A empresa vai presentear a população de Mogi das Cruzes com a magia da Caravana Iluminada de Natal. Hoje, os tradicionais caminhões vermelhos e iluminados com o tão esperado Papai Noel levarão a emoção natalina para ruas e avenidas da cidade.

“Buscamos no agradecimento uma forma de estreitar nossa relação com os consumidores e de juntos, enaltecer as boas conquistas e realizações ao longo do ano, incluindo a possibilidade de seguirmos promovendo as iniciativas de Natal, como as Caravanas Iluminadas”, diz Luciano Sá, gerente de Promoções e Eventos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

O percurso tem início às 20 horas, na Av. Francisco Ferreira Lopes, 3337 (a partir do Spani Atacadista) e término no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone. O roteiro completo pode ser conferido no site: natal.cocacola.com.br/

Para a realização da Caravana Iluminada de 2017, a Coca-Cola FEMSA conta com a parceria da Volvo, que disponibilizou caminhões de última geração em tecnologia de transporte, e da Ticket Log que contribuirá com o pagamento do combustível utilizado nas carreatas.

Os tradicionais caminhões vermelhos e iluminados irão estampar imagens do Papai Noel e do famoso urso da companhia, acompanhado das frases criadas para o Natal da Coca-Cola. Ao todo, 59 cidades serão visitadas pela Caravana Iluminada.

Alterações de rota, atraso no deslocamento dos caminhões ou mesmo o cancelamento da Caravana Iluminada podem eventualmente vir a ocorrer devido a imprevistos no trânsito e a condições meteorológicas desfavoráveis.

Mais do Natal Coca-Cola

Edição Especial de Natal

Os novos rótulos das embalagens PET e latas, das versões regular e zero açúcar, trazem frases como “Obrigado por fazer arroz sem uva passas”, “Obrigado por se arrumar só para ficar na sala”, e “Obrigado por acreditarem em Papai Noel”. São mais de 30 agradecimentos – muitos com pitada de humor – aos que fazem a magia acontecer para quem está à sua volta.

Cartões virtuais