Câncer de próstata e o exame de toque

Em novembro é comemorado o mês de prevenção ao câncer de próstata. É uma das doenças que causam mais morte em homens no Brasil. Isso acontece porque o exame ainda é alvo de preconceito por alguns pacientes, mas graças às campanhas, isso vem diminuindo.

Para fazer a análise devem ser observadas algumas características. Homens brancos sem histórico de câncer de próstata na família podem começar a fazer a averiguação a partir dos 50 anos. Negros ou quem tem alguém na família com a doença devem fazer o exame mais cedo, a partir dos 45 anos.

Apesar de nada comprovado, o urologista Sandro Waintrub diz que a alimentação pode contribuir para a prevenção da enfermidade. “Existem alguns trabalhos que indicam uma alimentação rica em selênio e fitoestrógenos melhora nos cuidados para prevenir este mal”, conta.

O médico explica que os exames são rápidos e importantes para detectar a doença. “O exame de toque retal dura 10 segundos e, por meio dele, o urologista pode saber o tamanho da próstata, a consistência e tenta localizar algum nódulo ou alguma coisa alterada. E o PSA também é importante, pois às vezes os resultados são diferentes, mas, se somados, o nível de resposta é mais alto”, detalha.

O câncer de próstata pode ser classificado em três grupos: inicial, intermediário e agressivo. A chance de cura para os tratamentos no estado inicial chegam a 90%. Os sintomas só aparecem no grau agressivo.

Caso seja detectado o tumor, o urologista indica o tratamento: cirurgia, radioterapia, braquiterapia, tratamento hormonal ou acompanhamento, pois existem alguns cânceres que, pelo estudo da biópsia, pode-se detectar que ele não é agressivo.