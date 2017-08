Câncer de cabeça e pescoço: fique atento

SEGUNDO estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca), de 2016 a 2017 mais de 22 mil brasileiros serão diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço, que incluem tumores na região da boca, garganta, faringe, laringe, entre outros. Os médicos alertam que pessoas com papiloma vírus (HPV) e hábitos como fumar, beber e se alimentar mal aumentam o risco de ter a doença.

“Muitos sintomas do câncer de pescoço e cabeça como rouquidão, inflamação na garganta e feridas na boca podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, além de evitar os fatores de risco, é sempre importante acompanhar qualquer sintoma e realizar exames preventivos. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em até 70%, mas hoje cerca de 80% dos casos são descobertos em estágio avançado”, destaca o cancerologista Flávio Isaias Rodrigues, diretor clínico do Centro Oncológico Mogi das Cruzes.

Perfil

Os cânceres de cabeça e pescoço geralmente atingem mais os homens do que as mulheres, sobretudo na faixa acima dos 55 anos e que fumam e consomem bebidas alcoólicas. Tanto que a previsão do Inca para novos casos de câncer na cavidade oral é de 11,1 mil homens e 4,3 mil mulheres e de câncer laringe 6,3 mil homens e 990 mulheres.

Mas, como hábitos pouco saudáveis não são exclusividade dos homens, os índices tem apresentado novos dados, inclusive com mudanças na faixa etária. O aumento nos casos de contaminação do HPV, que tem relação com o surgimento de tumores nessa área uma vez que é transmitido pelo beijo ou sexo oral, resultou no crescimento de diagnóstico desse tipo de câncer em pessoas entre 30 e 45 anos.

Sintomas

Embora muitos dos sintomas sejam confundidos com outras doenças, há especificidades típicas de tumores de cabeça e pescoço como o aparecimento de nódulos na região, feridas que não cicatrizam, dor de garganta, dificuldade para engolir ou rouquidão por mais de 15 dias. A recomendação é não se automedicar e procurar um médico.