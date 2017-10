CÃ¢ncer bucal: 8 casos positivos em Mogi

O câncer bucal é uma doença que atinge cada vez mais a população. Por ser desconhecida por muitos, ela acaba passando despercebida e a pessoa acaba não consultando um profissional para ser examinada. Em comparação com o ano passado, Mogi diminuiu de 13 para oito casos confirmados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, os números subiram se compararmos com 2013, quando houve dois casos positivos (veja quadro nesta página).

Pessoas que fumam e consomem bebidas alcoólicas excessivamente têm maior risco de desenvolver este tipo de câncer, já que o fumo e o álcool são os principais fatores deste mal. O risco aumenta quanto maior for o número de cigarros e de doses de bebidas consumidos. Outros fatores que podem colaborar para o agravamento são a falta de higiene bucal e uma alimentação pobre em vitaminas e minerais, principalmente em vitamina C. A exposição excessiva ao sol também aumenta o risco de desenvolvimento do câncer do lábio.

O câncer de boca pode se manifestar sob a forma de feridas na boca ou no lábio que não cicatrizam, caroços, inchaços, áreas de dormência, sangramentos sem causa conhecida, dor na garganta que não melhora e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na parte interna da boca ou do lábio. Nas fases mais evoluídas, o câncer de boca provoca mau hálito, dificuldade em falar e engolir, caroço no pescoço e perda de peso.

O câncer de boca pode se manifestar sob a forma de feridas na boca ou no lábio que não cicatrizam. Caroços, inchaços, áreas de dormência, sangramentos sem causa conhecida, dor na garganta que não melhora e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na parte interna da boca ou do lábio também são alguns dos sintomas.

Para mostrar a gravidade desta doença, o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC) usou esta semana um ônibus-consultório para atender os funcionários da NEOBPO. Foram 56 pessoas atendidas, para mostrar que se detectada a tempo, a doença tem 90% de chances de cura.