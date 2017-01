Campanha #VaiChico arrecada R$ 300 mil

A campanha #VaiChico, que busca arrecadar recursos para custear a cirurgia do pequeno Francisco, de quatro anos, que sofre de Síndrome do Intestino Curto, já chegou aos R$ 300 mil. A meta é conseguir os R$ 400 mil necessários para a cirurgia na Inglaterra.

Apesar de todas as dificuldades, no último fim de semana, os pais decidiram doar R$ 40 mil arrecadados na campanha para que outra criança de 12 anos, com a mesma malformação, possa fazer a cirurgia. A família de Isabela Diringer também estava fazendo uma campanha e, com essa doação, chegou aos R$ 500 mil necessários para viajar à Inglaterra.

De acordo com os pais de Chico, a campanha segue nas redes sociais para a arrecadação do valor total. “Realizamos a venda de camisetas, canecas, chinelo, quebra-cabeças, tudo com imagem do Chico, além de almoço, jantar, shows, corrida, aulas de ginástica, pulseiras, pingentes e venda de doações por internet”, conta Bruno Bravin, o pai de Chico.

Os interessados em colaborar com a ação podem ter mais informações pelo site www.vaichico.com.br ou fazer a doação diretamente no www.vakinha.com.br/vaquinha/vaichico.