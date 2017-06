Câmeras solucionam 60% das ocorrências

AS câmeras de monitoramento da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp) são responsáveis por auxiliar cerca de 60% dos casos de ocorrências policiais ocorridas em Mogi das Cruzes. De acordo com dados da Secretaria de Segurança, os casos flagrados mais frequentemente pelos dispositivos são roubos, furtos, roubo e furto de autos, vandalismo, pichações, tráfico e consumo de drogas.

Atualmente, a Ciemp conta com 280 câmeras de monitoramento, sendo 74 câmeras móveis, instaladas em ruas e avenidas da cidade, e 206 fixas, instaladas em prédios públicos. O sistema é operado na própria central, pelos guardas municipais, com a presença de policial militar 24 horas.

Ainda segundo dados fornecidos pela Secretaria de Segurança, em 2016, 121 ações foram flagradas pelas câmeras. Em 2017, de janeiro até este mês, os dispositivos flagraram 78 ocorrências. Os acidentes de trânsito foram os campeões de casos, com 34 flagrantes no ano passado e 28 em 2017. No segundo lugar surgem os furtos, com seis casos em 2016 e 17 no presente ano. Já as situações de flagrantes de pichação também ocupam o pódio: com o auxílio das câmeras, 12 vândalos foram flagrados de janeiro a dezembro de 2016 e, neste ano, três casos foram captados pelas câmeras.

Novas câmeras

A Prefeitura está ampliando o número de câmeras de monitoramento. Os equipamentos estão sendo comprados pelo município e serão instalados em 15 locais definidos após planejamento estratégico envolvendo a Secretaria Municipal de Segurança, Polícia Militar e Polícia Civil.