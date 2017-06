Câmeras de segurança ajudam a identificar pichadores em Mogi

Equipamentos de monitoramento flagram vândalos atacando imóveis na cidade

As câmeras de segurança espalhadas por Mogi das Cruzes auxiliam na identificação de pichadores da cidade. O equipamento cooperou, somente nos primeiros sete meses de 2014, para a identificação de 19 atuações de pichadores pela cidade. Um número significativo, se comparado aos dos últimos anos: em 2012, foram identificados apenas 13 casos e, em 2013, registrou a ação em 20 infrações.

No total são 286 câmeras controladas pela Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp), que opera 24 horas do dia pela Guarda Municipal.

A multa para pichação é de 50 Unidades Fiscais do Município (UFMs), equivalente a R$ 6.461,00. O valor dobra para casos reincidentes. Em situações onde há o envolvimento de menores de idade, a multa passa a ser de seu responsável. Segundo Eli Nepomuceno, secretário municipal de Segurança de Mogi das Cruzes, além da multa em dinheiro, o infrator responde a um processo penal. “O responsável pela pichação além da multa, responde a um processo penal por danos ao patrimônio público”, explica Nepomuceno.

As denúncias nesse caso ocorrem em números menores devido às pichações serem feitas geralmente na madrugada. Entretanto, a ajuda de moradores é muito importante e, em qualquer atitude suspeita ou risco, a Central de Emergência deve ser avisada pelo número 0800 770 1566. “Os pichadores são discretos e sabem como fazer. Mas não descartamos a ajuda da população, que caso se depare com pichadores podem denunciar anonimamente”, afirma o secretário.

Cultura

Para combater a pichação, o caminho que a Prefeitura de Mogi das Cruzes utiliza é a cultura, com projetos de cursos de dança de rua e o grafite, que nada mais é do que a maneira de se expressar usando arte e sem depredar o patrimônio público ou estabelecimento próprio.

O espaço cultural para os cursos, denominado “Casa do Hip Hop”, foi inaugurado na quinta-feira (28), na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48 (Leia mais na página 10).