Câmara quer informações sobre centro veterinário

A Câmara encaminhou um o requerimento à Prefeitura de Mogi solicitando informações sobre o setor administrativo do Centro de Bem-Estar Animal, em César de Souza. O documento, que tem como autora a vereadora Fernanda Moreno (PV), pleiteia dados sobre o quadro de funcionários, como servidores efetivos e comissionados, e estagiários. A unidade realiza atendimento clínico e cirúrgico para cães e gatos cujos proprietários são residentes em Mogi das Cruzes. A vereadora também questiona sobre a operacionalização do Centro. “Trata-se de um assunto relevante para a saúde e de interesse público por este motivo quero acompanhar, fazer um balanço das atividades”, disse. A unidade também atende animais resgatados pela Zoonoses.

Moção

A Casa de Leis também aprovou uma moção de autoria do vereador Iduigues Martins (PT) que parabeniza o Corpo de Bombeiros de Mogi pelo salvamento de uma cadela envolvida em acidente de moto neste mês. “Faço parte da Comissão do Bem-Estar Animal e tenho aprendido muito. Fiquei emocionado com o quanto o Corpo de Bombeiros se mobilizou. Eles prestam serviço de relevância e de excelência”, disse o vereador. Fernanda Moreno (PV), presidente da Comissão do Bem-Estar Animal, endossou a iniciativa do colega. “É importante saber que eles também são sensíveis à vida do animal”, parabeniza.