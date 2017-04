Câmara lança “Parlamento Estudantil 2017”

O presidente do Legislativo, vereador pastor Carlos Evaristo (PSD), lança durante a sessão ordinária desta terça-feira, 25, a programação do “Parlamento Estudantil 2017”, que chega neste ano à nona edição. O projeto será divulgado no próprio plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda e deverá contar com a presença da dirigente regional de ensino de Mogi das Cruzes, Rosania Morroni Morales, da secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, e de outros representantes das escolas interessadas.

O Parlamento Estudantil é realizado anualmente e possibilita aos estudantes de escolas públicas e privadas a vivência do processo legislativo por meio da simulação do exercício do mandato de vereador por um dia em réplicas das sessões ordinárias. Poderão se inscrever alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano (categoria Infantojuvenil) e do Ensino Médio do 1º ao 3º ano (categoria Jovem), sendo que os projetos de lei serão aceitos até 26 de maio de 2017.

Serão escolhidos 46 estudantes, 23 na modalidade Infantojuvenil e outros 23 na categoria Jovem, cujos nomes serão divulgados no dia 31 de maio de 2017. A nona edição do evento será realizada entre 5 e 8 de junho de 2017.

Cada escola poderá protocolar até três projetos de lei por modalidade, alcançando no máximo seis alunos inscritos nas duas categorias: Infantojuvenil (até três inscrições por instituição de ensino) e Jovem (até três inscrições por instituição de ensino).

Para participar, o aluno deverá preparar um projeto de lei e apresentá-lo à sua escola. É importante que o estudante debata com colegas de classe, professores e pais sobre a proposta a ser apresentada ao programa. A propositura terá de seguir normas de escrita pré-estabelecidas, assim como o que acontece com a elaboração de projetos de lei reais. O Manual do candidato fornecerá explicações sobre a estrutura dos textos e será disponibilizado no endereço eletrônico do legislativo: www.cmmc.sp.gov.br.

Em edições anteriores, as ideias dos estudantes foram aproveitadas pelos vereadores titulares. Foi assim com o projeto “Câmara Verde”, conjunto de ações sustentáveis como coleta seletiva e aproveitamento da água da chuva, bem como a proposta de lousas brancas em vez de verde nas escolas municipais e a destinação de vagas de automóveis para deficientes nos espaços públicos e privados.

No ano passado, a Câmara de Mogi recebeu 414 candidaturas, distribuídas em 50 escolas. Foram classificados na edição do ano passado alunos de 37 instituições. A sessão desta terça-feira, 25, bem como o próprio “Parlamento Estudantil 2017” serão transmitidos ao vivo e reprisados pela TV Câmara no canal 60.2 UHF e no canal 7 da NET e 360.2 Vivo TV.