Câmara homologa concurso realizado em janeiro

O presidente do Legislativo, pastor Carlos Evaristo (PSD) assinou o edital de homologação do concurso público 001/2016, cujo conteúdo foi publicado no Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.com.br) no sábado, 20. Dentre os 54 cargos abertos, serão chamados nos próximos dias para ocuparem as vagas, a princípio, motoristas, vigilantes, atendentes de gabinete, engenheiro de telecomunicações, contador e procurador jurídico, entre outros.

Evaristo disse que estudo financeiro sobre o impacto das dispensas e contratações na folha de pagamento já está em execução. “É preciso indenizar quando se faz a exoneração. Também tem a questão do andamento dos serviços, o que impede que façamos demissões de todos ao mesmo tempo”, esclareceu o presidente.

Evaristo lembrou ainda que é preciso respeitar a Lei Complementar de número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Os gastos com a folha não podem ultrapassar 70% do orçamento anual. O prazo do concurso é de dois anos, renováveis por mais dois, mas a intenção desta Casa é concluir o processo o mais rápido possível”, afirma.

Mauro Araújo disse que o certame nasceu de uma reforma administrativa feita em 2016. “Houve no ano passado uma reforma administrativa. A preparação do concurso se deu em consequência dessa reforma. Ela começou na gestão em que o vereador Antonio Lino era o presidente e eu terminei o estudo e encaminhei à votação. No setor administrativo, quase 100% dos funcionários passarão a ser efetivos”.

O concurso foi realizado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) e contou com 31.137 inscritos, que disputaram 54 vagas em 15 cargos.