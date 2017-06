Câmara diploma vereadores estudantis

O presidente do Legislativo, pastor Carlos Evaristo (PSD), diplomou na segunda-feira, 5, os 46 alunos escolhidos para o “Parlamento Estudantil 2017”nas categorias vereadores infanto-juvenis (Ensino Fundamental) e jovens (Ensino Médio).

A cerimônia contou com as presenças do prefeito mogiano, Marcus Melo, do juiz diretor do Fórum de Mogi das Cruzes, Alexandre Gustavo da Câmara Leal Belluzzo, com a juíza de Guararema Vânessa Christie Enande, com a dirigente Regional de Ensino de Mogi das Cruzes, Rosania Morales Morroni, com a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes, entre outras autoridades.

A solenidade teve ainda a participação os vereadores Edson Santos (PSD), Mauro Araújo (PMDB), Diegão Martins (PMDB), Caio Cunha (PV), Antonio Lino da Silva (PSD) e Pedro Komura (PSDB).

Rosania, dirigente regional de ensino, salientou que o projeto fomenta o discernimento no raciocínio. “O programa vem de encontro com as expectativas da educação, despertando os alunos para o senso crítico. Todos aqui são vitoriosos e tiveram destaque em suas comunidades escolares”.

O juiz Belluzzo acredita que o “Parlamento Estudantil 2017” contribui para a soberania do povo mogiano. “É uma forma de fazer com que os alunos tomem gosto pela política, pelas questões sociais e pela cidadania. O Brasil está precisando muito de pessoas que lutem pelo espírito democrático”.

O prefeito Marcus Melo elogiou a iniciativa dos estudantes que optaram em participar do “Parlamento Estudantil 2017”. “Parabéns às escolas e aos alunos pela participação. Hoje vivemos numa sociedade construída através da democracia, que é o respeito à vontade do povo. As leis também precisam refletir o que pensa a população. Nossa Cidade só será melhor quando todos estiverem trabalhando juntos, ativos, participando. Vocês participarão de um projeto democrático. Tudo que fazemos, desde a roupa que vamos usar, é escolher. Escolhemos o tempo todo. Para descobrir o que é melhor para uma Cidade, é preciso pequenos passos, pequenas escolhas. Pensem no que é melhor para Mogi e para vocês mesmos”, disse Melo.

Andressa Lopes, 13, do Colégio Gutenberg, matriculada no oitavo ano, recebeu diploma de vereadora estudantil nesta manhã. “Quis dar uma contribuição à sociedade. Pensei na criação de um Cartão de Auxílio Municipal para pessoas de baixa renda comprarem material paradidático”.

Felipe Appelt Gomes, 12, do Colégio MCE, cursando o oitavo ano, também é um dos diplomados nesta segunda. “Meu projeto é para prevenir o vírus H1N1 por meio do fornecimento no transporte público, ônibus ou trem, de álcool em gel em local de fácil acesso”.

Evaristo encerrou a cerimônia. “Estive em várias escolas para divulgar o programa e fiquei feliz e satisfeito com a empolgação dos nossos alunos. A Câmara é a casa do povo. Aqui estão os juízes, os médicos, os prefeitos e os vereadores do futuro de nossa Cidade. Com as mulheres dominando, diga-se de passagem. Obrigado a todos vocês”.

O “Parlamento Estudantil 2017”, que chega à nona edição, terá as sessões ordinárias realizadas no dia 8 de junho e proporcionará a estudantes de escolas públicas e privadas a vivência do processo legislativo por meio da simulação do exercício do mandato de vereador.

Está marcada para as 9 horas desta quinta, 8, a posse e eleição da mesa diretiva dos vereadores infanto-juvenis, seguida da sessão ordinária da categoria, a partir das 10 horas do mesmo dia. Às 11 horas, ainda na quinta, serão entregues os certificados de participação dos vereadores infanto-juvenis.

Já às 14 horas desta quinta-feira, 8, acontecerá a posse e a eleição da mesa diretiva dos vereadores jovens, com sessão ordinária às 15 horas e entrega de certificados de participação às 16 horas. Como parte das atividades opcionais do “Parlamento Estudantil 2017”, os alunos poderão acompanhar as sessões ordinárias tradicionais amanhã, terça-feira, 6, e na quarta-feira, 7, no Plenário, ou pela TV Câmara com transmissão ao vivo e reprise no mesmo dia. O “Parlamento Estudantil 2017” será transmitido ao vivo pela TV Câmara no canal 60.2 UHF, no canal 7 da NET e canal 360.2 da Vivo TV e pelo site www.cmmc.sp.gov.br e também será reprisado.