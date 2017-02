Calouros da Universidade Braz Cubas são recepcionados com música e food trucks

Um evento com música e food trucks reuniu professores e veteranos para dar as boas-vindas aos alunos ingressantes na Universidade Braz Cubas. O evento aconteceu nesta segunda-feira (06/02) no Campus, em Mogi das Cruzes. Lançado no semestre passado, o “Start” tem o objetivo de recepcionar os novos estudantes para que eles se apropriem da universidade e interajam com os outros alunos. Os calouros receberam ainda um mapa do Campus e um calendário com as atividades já programadas ao longo do ano.

“O Start é um evento que promove uma grande interação de toda a comunidade acadêmica com painel de fotos com acessórios, food trucks, muita música. Realizamos no semestre passado com grande adesão de veteranos e calouros e ótimos resultados. Percebemos que, de fato, os novos alunos ficaram mais a vontade nesse primeiro dia, se sentindo em casa mesmo”, comentou a coordenadora geral do Departamento de Inovação Desenvolvimento Ensino e Aprendizagem (IDEA) da Braz Cubas, Mara Yaskara Paiva Cardoso.

Alunos

Iniciando o 1º semestre de Pedagogia, Maria Ângela de Paula Pereira, aprovou o evento. “Acho bacana ter um evento como esse para os alunos. Além de ser divertido, faz com que não haja trotes com os calouros”.

O estudante do 3º semestre de Engenharia Civil, Wellington Ribeiro Rosa, comenta que o evento traz tranquilidade para os pais dos alunos novos, uma vez que a atividade acontece dentro do Campus.

“Acho que é um evento super importante para que os calouros se sintam acolhidos tanto pela universidade quanto pelos outros estudantes que já estavam cursando. A Braz cubas acertou em fazer esse tipo de evento, até mesmo porque o trote acaba assustando pais e alunos. Agora todos se sentem seguros”.

O colega Wellington, que também está no 3º semestre de Engenharia Civil, Gabriel Mamede Silva, destacou a importância da interação dos novos alunos com os veteranos. “É importante para o pessoal que começa agora se sentir bem-vindos e esse tipo de recepção, que envolve os veteranos, dá resultado. Eles se sentem mais a vontade”.