Calimazzo Madeiras está com nova linha de decoração

Comprar materiais para marcenaria nunca é fácil. Em Mogi, a loja Calimazzo Madeiras oferece produtos para quem deseja criar um móvel a partir da madeira E para quem quer por a mão na massa a equipe da Calimazzo Madeiras está treinada para orientar na escolha dos melhores produtos, além de estar atualizada com as tendências tanto em MDF quanto em ferragens e aramados.

A loja está com novidade em decoração. São puxadores de porcelana, cerâmica e madrepérola. “São itens com design indiano, importados da Índia. São perfeitos para dar um toque diferente nos móveis ou na decoração. Temos também cachepots, flores, vasos, lanternas, entre outras peças diferenciadas”, conta a gerente da loja Fernanda Calimazzo.

O diferencial fica por conta da diversificação das cores e acabamentos. As velas de LED possuem acabamento em cera e acabam sendo uma peça decorativa para usar constantemente, pois funciona a base de bateria.

A loja também está com a campanha #nacalimazzotem. Com esta hashtag, os clientes podem conferir todos os produtos da loja.