Comprometido com a vocação de ser médico, Caio Fernandes Ruotolo, 44, é um dos sócios do CEOOT-Centro Especializado em Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia em Mogi das Cruzes, inaugurada em fevereiro de 2009. A clínica é considerada um dos principais centros do setor na região, especialmente após a reforma, em 2015, que possibilitou a criação de uma unidade de fisioterapia e um pronto-atendimento. Nascido em Mogi das Cruzes, cresceu no bairro da Ponte Grande e lembra os tempos áureos daquela região, quando as ruas de terra eram o divertimento da criançada. Formou-se em Medicina pela Unifeso de Teresópolis em 2003 e concluiu especialização em ortopedia e traumatologia no Hospital Nossa Senhora do Pari, em 2006. Desde pequeno gostava de Medicina, e, por influência do tio Rubens, ortopedista, logo cedo decidiu que esta era a área que queria seguir.

Caio Fernandes Ruotolo | Médico

Fez residência médica no Hospital Nossa Senhora do Pari e também passou pela Cruz Azul em São Paulo, onde ficou por cinco anos. Atuou ainda no Hospital Presidente e no Saúde de Guarulhos, antes de ingressar no Luzia de Pinho Melo, onde ficou por dez anos. Hoje divide sua rotina profissional entre o CEOOT, o Hospital Ipiranga e a coordenação do ambulatório de ortopedia do Hospital Bom Clima, em Guarulhos. Mora na Fazenda Rodeio e é casado com a advogada Caroline, com quem teve dois filhos: Matheus, 19, e o caçula Felipe, 9. Em família, gostam de aproveitar as coisas boas da vida, como passear e “andar a pé aos domingos”, frisa. Gosta de cozinhar e conta que as suas carnes são muito elogiadas. Pisciniano, considera-se uma pessoa sincera e de muito caráter, porém perfeccionista. “Acho que é isso um defeito”, confessa. Gosta de praticar atividades físicas, sobretudo musculação, tênis e andar de bicicleta. Adota o estilo social para se vestir e não dispensa uma camisa alinhada. Gosta da cor azul e se perfuma com 212 by Carolina Herrera. Recomenda o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, e o filme Forrest Gump, com o ator Tom Hanks. Adorou conhecer Paris, na França, e Orlando, na Flórida – EUA. No Brasil, sua predileção vai para as praias do Nordeste. Seu sonho é ser sempre feliz e o seu grande projeto é construir um hospital. Católico devoto de Nossa Senhora da Aparecida, o filho de Renato Aníbal Ruotolo, 69, e de Irani Pimentel Fernandes Ruotolo, 68, destaca a honestidade como o maior aprendizado passado pelos pais. Caio valoriza a simplicidade e, por isso, indica a seguinte frase: “Humildade é virtude dos sábios, já a arrogância caminha quase sempre lado a lado da ignorância”.