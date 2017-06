Caio Cunha pede implantação de curso de Libras em Mogi das Cruzes

O vereador de Mogi das Cruzes Caio Cunha (PV) solicitou ao Poder Executivo, durante sessão ordinária desta terça-feira (27 de junho), a disponibilização de curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer), da Secretaria Municipal de Educação. O objetivo é atingir familiares de surdos e mudos, assim como comerciantes e vendedores, a fim de garantir mais acessibilidade e inclusão no dia a dia dos cidadãos que têm deficiência auditiva e de fala.

De acordo com o verde, a ação foi motivada por mogianos que relataram as dificuldades na comunicação, visto que são poucos os equipamentos públicos e empreendimentos que contam com intérpretes em Libras. Caio Cunha lembra, ainda, que é preciso fazer com que esta prerrogativa seja cumprida no município, tendo em vista que é direito de todos a livre comunicação:

“A ideia é ofertar o curso gratuitamente a todos que precisam dialogar com aqueles que têm deficiência auditiva e de fala. Queremos, inclusive, atingir comerciantes, pois, muitos não conseguem atender esses clientes por não conseguirem se comunicar de forma efetiva. É preciso garantir inclusão a todos”, afirmou o verde.

Para o vereador, a oferta desta capacitação é imprescindível, uma vez que, de acordo com o Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 9,7 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. Desses, cerca de um milhão são jovens com até 19 anos:

“Pensando numa cidade desenvolvida e inclusiva, precisamos oferecer meios que facilitem a comunicação de todos. Com o curso de Libras, conseguiremos melhorar a inclusão social de Mogi das Cruzes”, concluiu Caio Cunha.

Libras

Como qualquer outro idioma, Libras apresenta uma estrutura gramatical própria. O que a diferencia das demais línguas usadas hoje em dia é que, em vez do som, utiliza-se gestos como meio de comunicação. Nela, os sinais são marcados por movimentos específicos realizados com as mãos e combinados com expressões faciais e corporais.