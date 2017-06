Caio Cunha anuncia criação de grupo de parlamentares que tenham mandato colaborativo

O vereador mais votado de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (PV), anunciou a criação de um “grupo de parlamentares” de todo o Brasil que tenham um mandato colaborativo. A notícia foi compartilhada pelo mogiano durante reunião com o “Grupo 300” – cidadãos que participam de forma colaborativa no mandato do parlamentar, no auditório principal da Câmara Municipal (Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 – Centro Cívico). O encontro também abarcou apresentação do balanço de ações realizadas no primeiro semestre de 2017 e definição das atividades que serão promovidas nos próximos meses.

Segundo o verde, o grupo de parlamentares funcionará em um formato de rede de compartilhamento de metodologias e de ferramentas que tornam os mandatos mais colaborativos. Os integrantes deverão ter mandatos baseados nos princípios da transparência, representatividade e participação popular. Além do mogiano, que é idealizador do grupo, vereadores de Angra dos Reis-RJ, Ribeirão Pires-SP, Poços de Caldas-MG e São Vicente-SP já aderiram ao projeto:

“A ideia da ‘rede de parlamentares’ é de juntar iniciativas que já existam e dar mais corpo a elas por meio do compartilhamento open source (gratuito e modificável) das tecnologias sociais adotadas nos mandatos. É uma forma, também, de nós (parlamentares) fiscalizarmos a atuação uns dos outros e garantir a inovação no meio político”, define Caio Cunha.

Durante a reunião desta quinta-feira, o vereador aproveitou para apresentar um balanço das ações realizadas no primeiro semestre de 2017 e definir as atividades que serão promovidas pelos “300”. O empreendedor também adiantou que, neste próximo semestre, o grupo será encorpado com mais membros, além da oferta de oficinas de cocriação e cursos, que deverão contemplar todas as áreas de interesse público.

Para o parlamentar, um mandato colaborativo promove uma transformação social, além de ofertar melhorias à cidade em diversos setores. Caio Cunha defende que os “300” possibilitam a promoção de uma política nova:

“Nosso grupo ganhou forte adesão e, graças a Deus, conseguimos criar um laço de amizade e de intercâmbio de experiência. Com o trabalho sério, promovemos atividades sociais e nos engajamos em setores públicos para transformação. Digo que além de sermos diferentes, temos que mostrar que somos uma ameaça aos ambientes de corrupção”, explicou Caio Cunha.

“Grupo 300”

O Grupo, criado por Caio Cunha durante seu primeiro mandato (de 2013 a 2016) como vereador, conta com a participação de pessoas comprometidas com um jeito diferente de fazer política. Os chamados “guerreiros” – em alusão ao exército espartano – têm a premissa de promover e estimular o engajamento e participação dos mogianos na construção de uma sociedade mais justa e sustentável:

“Queremos ser uma referência de gestão participativa replicável e que contribua com a transformação política e social do Brasil. Nos últimos nove meses, cerca de 20 vereadores de outras cidades e Estados vieram ao gabinete conhecer o mandato colaborativo e o ‘Grupo dos 300’. Estamos replicando a transformação na política do Brasil a partir de Mogi das Cruzes”, concluiu o vereador.