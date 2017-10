BuZum! apresenta novo espetáculo Que lixo é lixo? em Suzano

Nos dias 14 e 16 de outubro, o projeto BuZum! chega a Suzano para apresentar sua nova peça, Que lixo é lixo?, que aborda a questão do lixo e suas consequências para o planeta. O novo espetáculo da companhia de teatro de bonecos sobre rodas que já percorreu mais de 300 mil quilômetros por todo o Brasil levando a magia do palco para crianças conta com apoio da Secretaria da Cultura do Estado, via ProAC-ICMS, e patrocínio da ECOLAB, empresa líder mundial em tecnologias e serviços relacionados à água, higiene e energia.

No total, 12 sessões gratuitas de Que lixo é lixo? serão encenadas à população em frente à Prefeitura Municipal. Adaptado em um ônibus que se transforma em sala de teatro, o BuZum! é equipado com palco, iluminação, ar condicionado e espaço para a plateia com capacidade para receber até 40 espectadores por sessão.

Concebido por Beto Andreetta e Mari Gutierrez, e dirigido por Wanderley Piras, o espetáculo é a décima criação da companhia que mostra, em tom crítico, a questão do lixo e suas consequências no planeta. Sob a perspectiva da Terra, o espetáculo mostra que todo lixo, mesmo que jogado ‘fora’, permanece aqui. A história começa no espaço, onde dois astronautas encontram a Terra e percebem que ela não está bem. Repleta de lixo e tristonha, a Mãe Terra faz um apelo para que os dois enviados contem às crianças o que viram e apontem como elas podem ajudar a melhorar a situação.

Os dois retornam com a missão de mostrar às crianças como o descarte incorreto de lixo pode impactar na saúde do planeta. A partir da noção de que o consumo exagerado também é responsável pela produção de resíduos, os personagens mostram que a utilização de materiais recicláveis pode minimizar o problema.

“Queremos que as crianças se conscientizem de que elas fazem parte de uma cadeia e que a reciclagem é possível e lúdica”, conta Mari Gutierrez, diretora do espetáculo. O espetáculo também mostra como o processo de urbanização distanciou o homem da natureza. A princípio os animais viviam em harmonia, mas as casas, depois substituídas por prédios e fábricas, foram alterando sua paisagem inicial e criando novas necessidades de consumo e, por consequência, novas maneiras de se tratar o lixo.

A peça expõe que o acúmulo de lixo também pode trazer doenças e que os resíduos seguem para rios e mares. Uma forma de aliviar e melhorar essa realidade é por meio da reciclagem. Ao final, os protagonistas revelam que todo o cenário da peça, os pássaros, prédios, árvores, casinhas e os bonecos que são manipulados são feitos de material reciclável. Garrafas pet de suco e refrigerante, latas, produtos de limpeza, garrafas de leite, tudo pode ser reutilizado de forma criativa e, assim, aliviar a Terra, que ao final, fica agradecida e mais leve.

Patrocínio ECOLAB

A ECOLAB, líder global em tecnologias e serviços de água, higiene e energia, presente em Suzano com uma unidade fabril que emprega diretamente 170 pessoas, opera de maneira responsável, considerando os aspectos sociais, culturais e ambientais.

Seus produtos e serviços previnem doenças e infecções, mantêm os alimentos seguros e protegem os lugares onde as pessoas comem, dormem, trabalham, ajudando a tornar o mundo mais limpo, seguro e saudável, ajudando a proteger os recursos vitais.

Dessa forma, alinhada à sua estratégia de responsabilidade social, a ECOLAB reforça a sua preocupação pelo bem-estar das pessoas e comunidades de Suzano, patrocinando o espetáculo Que lixo é lixo?, da cia de teatro de bonecos Buzum!, oferecendo sessões gratuitas para a população do município.

BuZum! 7 anos

Em setembro de 2017, o BuZum! completa sete anos de existência com números expressivos e motivos de sobra para comemorar: são 300 mil quilômetros rodados para realizar 9 mil apresentações a aproximadamente meio milhão de pessoas em 1.000 escolas públicas de 250 cidades em nove estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul), além de Porto Suarez, na Bolívia.

Repertório

O repertório da companhia tem 10 peças criadas especialmente para o público infanto-juvenil, considerando as estreias de 2017. São elas: Darwin BR; sobre a passagem do naturalista inglês Charles Darwin pelo Brasil; Filhotes do Brasil, obra ambientada na Amazônia que trata da relação entre pais e filhos; Mundo Português, uma bem humorada viagem pelo universo da língua portuguesa pela Ásia, África e América do Sul; O Mundo é uma Bola, espetáculo criado às vésperas da Copa do Mundo que conta a história do futebol desde sua origem; 13 Gotas, sobre um dos principais temas da atualidade: a importância da água; Máquinas, sobre a história dos meios de transporte; Energia, sobre as diferentes fontes de energia. O BuZum! também tem um espetáculo para adolescentes chamado Intolerância, que levanta questões sobre preconceitos no ambiente escolar, que têm se tornado rotineiros no cotidiano dos jovens. Em 2017, a companhia estreia Mamulengo e Que lixo é lixo?.

Prêmios

Em 2016, o BuZum! recebeu o Prêmio Governador do Estado para Cultura, na categoria Arte para Crianças – Voto Popular. Em 2014, a companhia foi contemplada com o prêmio de Melhor Produção e Melhor Autor de Texto Original no 1º Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem (ex-Prêmio Femsa).

FICHA TÉCNICA “Que lixo é lixo?”

Concepção e texto_ Beto Andreetta e Mari Gutierrez

Direção_ Wanderley Piras

Elenco_ Alessandra Siqueyra, Dinho Weller, Geovana Oliveira, Joyce Souza, Kelly Guidotti, Lívia Simardi, Nilton Marques, Nina Rocha, Rafael Souza e Tita Azevedo.

Trilha sonora_ César Maluf

Criação e confecção de bonecos e cenário_ Ercila Batista, Fabio Cruz, Juciê Batista e Ilimitada Design

Direção de produção_ Mari Gutierrez

Coordenação de produção_ Aldo Andreetta

Produção executiva_ Fabíola Gonçales e Juliana Christão

Produção de campo_ Akira Martins, Eduardo Paiva, Leonardo Brandão e Thiago Catelani

Design gráfico_ Sato do Brasil e Murilo Thaveira> casadalapa

Fotos_ Milene Milan

Técnicos de som e luz_ Alan Ferreira , Cristiano Santana, Henrique Hertzel

Motoristas_ José Valério, Luís Carlos da Costa, Renner Santos

Direção administrativa_ Jackson Iris

Assistente financeiro_ Glaucia Souza

Assessoria de imprensa_ Buriti Comunicação

Realização_ BuZum!

Serviço:

BuZum! apresenta ‘Que lixo é lixo?’ em Suzano:

Dias 14 e 16 de outubro (sábado e segunda-feira)

Prefeitura Municipal (Paço Municipal)

Rua Baruel, 501 – Centro

Horários: 9h | 10h | 11h | 13h | 14h | 15h

Entrada Franca

Classificação: Livre

Capacidade: 40 pessoas por sessão