Buraco na Estrada da Volta Fria incomoda

Não é de hoje que a Estrada da Volta Fria tem causado transtornos aos motoristas que a utilizam. A estrada é lotada de buracos, tornando o trajeto por ela um verdadeiro rally. Próximo à saída para a via Perimetral, existe um buraco que, devido às chuvas e passagem constante de caminhões, empoçou e, segundo os moradores, mais parece um pequeno lago.

Vitor Reis de Souza, de 18 anos, é morador há quatro anos de um sítio cuja entrada fica em frente ao novo “lago” da Volta Fria. Ele frisa a dificuldade que passa com a família quando os veículos passam na poça. “Está muito ruim, o carro quebra constantemente e agora, com essa poça piorou. Os caminhões costumam passar em alta velocidade, fazendo com que a água entre toda dentro de casa”, reclama.

Nelson Alves de Oliveira, de 72 anos, é proprietário de um sítio próximo ao buraco e vive na região há 15 anos. Ele alega que já foram solicitadas melhorias na Prefeitura, com documentos protocolados, mas que ainda nada foi feito. “É um descaso, nós não podemos ficar nesta situação, até houve muita reclamação dos moradores e nenhuma manifestação da Prefeitura”, explica. O risco se torna maior, pois o buraco empoçado pode fortalecer a reprodução do mosquito que transmite a dengue, Zika e Chikungunya, o Aedes aegypti.

Solução

Contatada pela redação, a Prefeitura explicou que, na quarta-feira, 27, uma equipe iniciou novos trabalhos de manutenção na Estrada da Volta Fria. O secretário municipal de Serviços Urbanos, Nilmar de Cássia Ferreira, informou que a estrada fica em uma região de várzea, portanto acaba se deteriorando mais rapidamente neste período de chuvas intensas. “Havíamos feito a última manutenção lá no mês de dezembro, mas com todas as chuvas que tivemos de lá para cá, já foi necessário retornar agora à estrada”, frisou, salientando que a solução definitiva só virá com as obras de pavimentação, que a Prefeitura deseja fazer, com o apoio do Governo do Estado. Os trabalhos de manutenção devem se estender até o final desta semana.