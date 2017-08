Jovens mas com olho para o negócio e muita vontade para trabalhar, Bruna Eroles Pimentel Lobo, 28, e Anselmo Lobo, 30, comandam a loja Nova Elétrica, que em outubro comemora quatro anos. A loja pertence ao grupo Nova, no Mogi Moderno, e oferece variedade em produtos elétricos, LEDs e coleções de lustres e luminárias. Mogianos, os dois cresceram no Mogi Moderno. Da infância, Anselmo recorda a segurança de brincar com os amigos na rua, “sem influência de drogas ou medo dos carros”, diz. Já Bruna lembra mesmo é da comida gostosa da Vó Santa. A ideia de abrir uma loja dedicada ao segmento elétrico veio do pai de Bruna, que percebeu a demanda por produtos do tipo na sua loja de materiais de construção e decidiu abrir uma empresa especializada no assunto.

Bruna Pimentel e Anselmo Lobo | Comerciantes

O primeiro emprego de Anselmo foi aos 15 anos, como caixa de supermercado. Depois começou a trabalhar na loja Nova, onde está há 11 anos. Bruna sempre trabalhou na empresa da família, desde os 15 anos. Casados há oito anos, moram no Mogi Moderno e têm duas cachorrinhas, além da gatinha que vive dentro da loja. Quando não estão trabalhando, gostam de aproveitar as folgas para viajar e conhecer lugares novos, “sempre dentro do nosso Brasil, queremos conhecer nosso país”, ressalta Anselmo. Na cozinha, o coro é uníssono: ninguém se sai bem perto do fogão. Então, gostam de sair para comer fora, sobretudo comida japonesa, a preferida do casal. Como típico pisciano, Anselmo é sonhador e gosta de planejar, porém gostaria de controlar mais a sua ansiedade. Fã de carros antigos, o Galaxie LTD de 79 é seu xodó. Gosta da cor azul e se perfuma com 212, by Carolina Herrera. Doce e de voz tranquila,a geminiana Bruna é bem organizada, porém muito ansiosa. Sua cor favorita é o rosa e adora o perfume Floratta in Blue, de O Boticário. O casal combina até ao se vestir: ambos gostam de um estilo mais sóbrio e fino, com blazers para ele e vestidos para ela. Recomendam a coletânea “Sobrenatural: A Vida de William Branham”, de Owen Jorgensen e adoraram o filme “Quarto de Guerra”, de Alex Kendrick. Fãs de viagens, ficaram encantados em conhecer o Maranhão, com seus lençóis, praias paradisíacas e passeios de barco. O sonho deles é constituir família e ter filhos. Evangélicos e com muita fé em Deus, vão toda semana à Igreja Tabernáculo Cristão. Anselmo é filho de Josué de Souza Lobo, 63, e Carmen de Moraes Lobo, 60. Bruna é filha de Luiz Roberto Teixeira Pimentel, 58, e de Ivone Rodrigues Eroles Pimentel. Com os pais, eles aprenderam a lutar e trabalhar para conquistar seus objetivos. Na vida, consideram que o importante é a família, comunhão e estar em paz com Deus. A frase deles é de Martinho Lutero: “A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço”.