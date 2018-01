Talentoso e de voz melódica, Breno Pereira, 30, é conhecido como Brenô nos points musicais da região, onde interpreta hits do pop, rock e MPB. Sempre pensando em inovar, pretende este ano abrir uma empresa de locação de equipamentos de som, criar um canal de vídeos no Youtube e iniciar o grande sonho de ter um CD com músicas autorais. Nascido em São Bernardo do Campo, a música faz parte da sua vida desde a infância. “Tinha um daqueles pequenos violões que não largava por nada”, relembra, atribuindo ao irmão mais velho, Rafael, também músico, a grande influência pela paixão pela art. Graduado em Administração de Empresas pela UMC, em 2012, concluiu também alguns cursos de Vendas, habilidades que vão ajudar muito no sucesso das novas empreitadas.

Brenô | Músico e Administrador

Seu primeiro emprego foi em 2003 como ajudante de motorista em uma distribuidora de alimentos. Em 2005 entrou na antiga Contrators, onde ficou até 2007, quando conseguiu um estágio na área de Administração na UMC. Passou pela Mabesa do Brasil, Valtra, Novo Tempo RH e Nextel. Na música, se destacou com participações no tributo a Cássia Eller, abertura de shows da Expo Mogi e atualmente, se apresenta em vários eventos da cidade. Gravou um EP autoral no Estúdio Municipal de Audio e Música de Mogi e atualmente a sua música Alvorada é sucesso na Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Mora no Mogi Moderno com a mãe e a irmã Haira e namora Lais há três anos. Sagitariano, se diz comunicativo, aventureiro e alegre e confessa que gostaria de ser mais objetivo. Nos tempos livres, gosta de correr, ir à academia ou à praia, onde usa o seu espírito de aventura para tentar aprender a surfar. Ao se vestir, prefere um estilo mais básico, com cores neutras e discretas, sem que falte um blazer, sua peça favorita. Sua cor é o verde e perfuma-se com CK One de Calvin Klein. Fã de leitura, recomenda o livro “Tudo Bem”, da sua amiga Adriana Rocha. Gosta de assistir filmes e é fã de Pulp Fiction, com John Travolta. É apaixonado pelas belezas paradisíacas de Arraial do Cabo-RJ. Seu grande projeto é criar um canal no Youtube com releituras de sucessos junto com os amigos Edson Primo, Evandro Andrade e Kaue Caldas, além de convidados especiais. O filho de Izilda Aparecida da Silva, 57, e de Hamilton Donizetti Pereira, 59, aprendeu com os pais a ser gentil e agradece por sempre permitirem que ele tivesse liberdade para seguir os seus sonhos. Na vida, dá valor à humildade. Sua frase: “O segredo da vida é não deixar o medo te impedir de ir para cima de qualquer coisa que você deseje com o seu coração”.