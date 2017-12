O distrito de Brás Cubas comemora 64 anos dia 5 de dezembro e, para marcar a data, acontece neste sábado, dia 2, a partir das 8 horas, o desfile cívico, na rua Doutor Deodato Wertheimer, com a participação de alunos, representantes dos órgãos de segurança, associações e entidades sociais e esportivas, além de outras instituições que atuam no distrito.

Brás Cubas é considerado um dos distritos mais importantes da cidade, com 117,4 mil habitantes e 130 bairros, sendo a segunda zona mais populosa da cidade. Ele conta com 12 unidades de saúde (dentre elas também está o Hospital Municipal), 29 escolas municipais, incluindo a Emesp, quatro creches municipais e 32 creches subvencionadas.

Com uma área de 36 km², Brás Cubas recebeu este ano um novo Fórum, que teve investimento do Governo Estadual de R$ 8,7 milhões.

O Distrito de Brás Cubas foi criado pela Lei Estadual nº 2.456, de 30/12/1953. A Lei Municipal nº 5.317, de 13/12 de 2001, instituiu o Dia do Distrito de Brás Cubas.