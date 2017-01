Bora colocar protetor!

INÍCIO do ano é aquele período em que todos nós curtimos o final das férias. E claro, este período é atrelado ao solzão deste verão. E quando falamos em verão, não podemos deixar de nos preocupar com a pele. E a pele negra também precisa de cuidados, viu?

Cheia de particularidades, a pele negra tem uma relação toda especial com o sol. Apesar de ter uma resistência maior aos danos causados pelos raios, a proteção ainda se faz necessária por quem quer manter a saúde e a beleza da pele. Peles negras são realmente mais resistentes ao sol e tudo isso devido à alta concentração de melanina.

De acordo com a dermatologista Vanessa Penteado, a pele negra tem uma quantidade maior de melanina, uma proteína que fica na primeira camada da pele, dando cor a ela. Essa melanina é um fator de proteção natural da nossa pele, ou seja, o negro tem mais cor, devido ao excesso de proteína, mas também tem maior proteção. No entanto, o estimulo de produção da melanina é devido à irradiação solar, então, quando o negro toma sol, ele queima mais e tem uma predisposição maior às manchas. E vamos combinar que ninguém quer andar pela rua com manchas na pele, não é?

Ela ainda aborda os riscos da falta do protetor solar. “A incidência da doença é muito menor do que nas outras raças, mas, quando acontece, seus tumores são mais graves, porque o diagnóstico normalmente é tardio”, explica.