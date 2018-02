Bonito, simpático e talentoso, Roberto Malvão Mendes Vasconcelos, 30, é conhecido como Beto Malvão. Ator de formação, atuou em “Os Dez Mandamentos” e “O Rico e Lázaro”, da Rede Record, e “Haja Coração”, da Globo. Enquanto aguarda novos projetos da Record, ministra workshops para jovens atores de todo o país e em breve estreará no cinema o filme “Jogos Clandestinos”. Mogiano, foi tomado desde menino pela paixão pela Sétima Arte, que sempre o acompanhou. “Eu e meus irmãos pegávamos uma câmera filmadora do meu pai, escrevíamos o roteiro e gravávamos as cenas ”, explica. Cursou a faculdade de Cinema da Anhembi/Morumbi, estudou na Casa de Artes Laranjeiras, no Rio, e na Escola de Atores Wolf Maya. Estudou Direito, mas após um curso rápido de teatro no Rio, sentiu que atuar seria a sua profissão.

Beto Malvão | Ator

Quando morava no Rio, fez algumas participações em novelas, mas quando soube do teste de atores para a estreia de “Os Dez Mandamentos”, da Record, levou a sério a composição de seu personagem, deixando crescer o cabelo e a barba. Perdeu o papel, tanto na novela, como no filme, mas não perdeu a fé. Determinado, saiu de Mogi e foi até a sede da Record, no Rio, com uma placa “Sou ator e preciso de uma oportunidade”. Depois da longa viagem, veio a frustração. “Não tinha ninguém no prédio, chorei lá na frente e pensei em desistir”, conta. Com o apoio dos pais e a fé revitalizada, enviou um novo material para a emissora. Dois meses depois, veio o convite para participar da nova temporada de “Os Dez Mandamentos”, interpretando o personagem Eli. Solteiro, mora na Vila Oliveira e, entre as viagens, nos tempos livres gosta de curtir os pais, seus irmãos Cristiane, Fabiano e o Thiago e as sobrinhas Giovanna e Gabrielle. Pratica surfe e jiu-jitsu e coleciona latas de Coca-Cola. Seu estilo é básico, mas não dispensa o destaque de uma estampa de camisa. Gosta da cor preta e se perfuma com Mont Blanc. Recomenda o livro “Depende do Ponto de Vista” do seu amigo Leandro Barreto. Da viagem aos EUA com a família, destaca os parques e as compras. No Brasil, encantou-se com as Cataratas de Iguaçu. “É impossível não sentir Deus naquele lugar”, afirma. Seu projeto é ingressar numa carreira internacional. Cristão, tem uma vida dedicada à fé em Deus. O filho de Paulo Gervazio Vasconcelos e Gloria Malvão Vasconcelos aprendeu com os pais a sempre respeitar o próximo. Na vida, tem aprendido que em alguns momentos, é preciso saber ouvir um “não” e a nunca se desviar de Deus. Sua frase: “Sonhos são retratos do nosso futuro que Deus nos permite ter acesso”.