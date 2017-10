Belo cantará no Arena Mix

Os fãs do samba e pagode têm encontro marcado neste domingo, dia 8, no Arena Mix: nesse dia, a partir das 16 horas, o espaço recebe o show do cantor Belo. A apresentação será a principal da noite, mas a animação ficará também por conta de várias bandas, como Os Birutas, Família Batukada Boa, MC Delux, DJ Brother (Transcontinental), DJ Sagaz e o DJ Taz.

Os ingressos já estão no segundo lote, com o valor de R$ 40 a pista e R$ 50 a área VIP. Os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes pontos de vendas: Tribo do Surf, no Mogi Shopping, X Tudo II, perto da UBC, Código Local I e II, no centro, Bar do Eugênio, em frente à UMC, e Salão do Edinho, na Vila Brasileira. Em Suzano e Itaquaquecetuba, os convites podem ser adquiridos na Tribo do Surf, e em Poá, na Hot Spice. Também é possível adqurir os ingressos pelo www.tkingressos.com.br e no Ticket Brasil. Mais informações pelo telefone 9.9783-9358.

Carreira de sucesso

Belo é cantor e compositor paulista consagrado nos ritmos em que atua. Foi cavaquinista em vários grupos paulistas e fez abertura de shows para várias bandas: Arte Final, Reinaldo, Art Popular, J.B. Samba, entre outras. Foi vocalista do grupo Soweto e desde 2000 segue em carreira solo fazendo sucesso por onde passa.