Bellas Valentina reinaugura em Mogi

COM uma expertise conquistada ao longo de mais de 20 anos de experiência no ramo de da beleza, Shirley Rodrigues acaba de reinaugurar o seu salão Bellas Valentina na região central da cidade. Agora em sociedade com a irmã Sheila Rodrigues, o salão vem para se tornar uma opção para as mulheres que não dispensam os cuidados com os cabelos, oferecendo todos os serviços de cabeleireiro, como corte, escova, coloração, progressiva, hidratação e reconstrução, dentre outros. E, agora, o Bellas Valentina agrega uma super novidade para as clientes: uma esmalteria, com serviços especializados e focados em serviço de manicure e pedicure, inclusive aplicação e manutenção de unhas de gel, que estão cada vez mais na moda. “As unhas de gel são uma ótima escolha para quem gosta de estar sempre com as unhas bonitas, porque duram até três meses, com manutenções periódicas”, conta Shirley. No local, a variedade de cores de esmaltes promete agradar a todos os gostos, desde os mais tradicionais aos mais modernos.

Para os cabelos, as irmãs apostaram em linhas de produtos de qualidade, que vão garantir a beleza e a saúde dos fios da clientela. “Estamos trabalhando com a linha Enze, que é bem conceituada no mercado de cosméticos e muito conhecida entre os profissionais”, explica Shirley.

SERVIÇO

Bellas Valentina

Rua Barão de Jaceguai, 546 – centro