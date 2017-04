Base reforça segurança em Parque

O PARQUE Centenário passou a contar com um novo equipamento para melhorar a segurança no local. A unidade realiza o monitoramento de boa parte do parque por meio de uma câmera de segurança implantada na área de estacionamento.

“Importante ressaltar que este novo equipamento complementa o monitoramento que já havia dentro do parque, com os guardas municipais motorizados, a pé e a própria base móvel da corporação, que também conta com monitoramento por vídeo”, disse o prefeito.

“O Parque Centenário chega a receber mais de 5 mil pessoas aos finais de semana, então nossa meta é tornar o ambiente cada vez mais seguro e acolhedor para todos os frequentadores”.

O secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, acrescentou que a base funcionará 24 horas por dia e que ela possui um papel logístico importante para o atendimento de toda a região. “Além de monitorarmos o parque, a localização da base é estratégica para o atendimento de outras ocorrências que exigirem a presença da Guarda Municipal”, afirmou o secretário.

A novidade agradou os frequentadores do parque. A artesã Thereza de Jesus Pires Inácio, que participa do Gaman (Grupo de Artesãos e Músicos Amigos da Natureza). Ela vai ao parque todos os finais de semana.

“O Parque está bonito, limpo, bem cuidado, dá gosto vir aqui todo final de semana. Realmente a questão da segurança preocupava um pouco, mas agora está muito melhor, com a base da guarda e as câmeras”.