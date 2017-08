Comprometido em tudo a que se dedica a fazer, Aurílio Sérgio Costa Caiado, 60, é desde janeiro o secretário de Finanças de Mogi. Entre suas várias atribuições, está a elaboração do Plano Plurianual, um resumo de todas as metas a ser realizadas nos próximos quatro anos. E adianta os principais focos: a inovação tecnológica e ações direcionadas aos jovens da cidade. Capixaba de Jerônimo Monteiro-ES, aos 14 anos se mudou sozinho para Vitória para estudar. Mas da sua infância não esquece as deliciosas brincadeiras na fazenda da família. “Adorava acampar e andar a cavalo”, recorda. É graduado em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano, com especialização em Programa de Mestrado e doutor em Ciências Econômicas. Optou pela Arquitetura pelas variadas possibilidades que ela permite e se encantou com a vida pública após trabalhar como assessor na prefeitura de Vila Velha.

Aurílio Caiado | Economista

Depois que se formou, trabalhou em um órgão de planejamento do Governo de Estado do ES, coordenando uma equipe de política de desenvolvimento urbano. O primeiro contato com a vida pública foi quando foi assessor da prefeitura de Vila Velha. Foi diretor técnico de Políticas Sociais da Fundap e coordenador de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Foi secretário da Fazenda da Prefeitura Municipal de Sorocaba e desde janeiro de 2017, é secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Mogi das Cruzes.Pelo seu trabalho, fica em Mogi durante a semana, mas mora em Campinas. É casado há 35 anos com a arquiteta Maria Célia e têm quatro filhos: a arquiteta Ana Thereza, 34, o economista Caio Flávio, 31, a economista e advogada Júlia, 29, e o estudante de engenharia Luiz Aurílio, de 18. Em família, gostam de viajar. Ele garante que cozinha bem e que sua torta de amendoim é o carro-chefe das festas da família. “Sempre pedem para eu fazer”, conta. Ariano persistente, pratica corrida e coleciona livros – tem mais de mil. Recomenda o livro Os Romanov, de Simon Montefiore. Seu estilo é social, turbinado com suéteres, prefere a cor verde e o perfume Tommy Hilfiger. Está assistindo a série Outlander e destaca três cidades europeias como suas favoritas: Berlim, na Alemanha, pelos museus; Viena, na Áustria, pela qualidade de vida; e o estilo cosmopolita de Londres, Inglaterra. Apaixonado por História, destaca as cidades de Olinda e Recife-PE. Seu sonho de consumo é uma casa na praia e planeja estudar francês. Católico devoto de Nossa Senhora de Fátima, frequenta a Paróquia Frei Galvão, em Campinas. O filho da saudosa Alda e de Aldevi Moraes Caiado, 89, aprendeu com os pais a valorizar a cultura e a educação. “A minha mãe foi minha professora e minha grande musa inspiradora”, confessa. Na vida valoriza a paz interior e o conhecimento. Sua frase: “Viver a família e por ela”.