Aumentam as ofertas de imóveis

COM a situação econômica desfavorável, muitas pessoas estão vendendo imóveis e para muitos que desejam adquirir a casa própria, esta pode ser a oportunidade certa para adquirir o seu imóvel.

O número de oferta de imóveis aumentou, mesmo com a demanda estacionada. No entanto, a ânsia em adquirir um imóvel faz com que muitas pessoas fazendo aquisição errada. mas o importante é analisar com cuidado para que seja suprida a necessidade da família e também de acordo com o orçamento mensal de cada um. “Comprar um imóvel ainda é mais vantajoso que fazer uma locação, pois este requer um dinheiro que não tem volta. Mesmo financiando um imóvel a longo prazo, é um investimento em algo que será seu”, enaltece Sônia Silva, proprietária da Imobiliária Imóvel Certo Mogi, que afirma que com o atual panorama do mercado imobiliário, as dificuldades de financiamento, tem feito com que muitas pessoas prefiram alugar em vez de comprar.

A corretora exalta a importância de ficar atento ao adquirir um bem. “O interessado deve procurar um corretor que seja idôneo e que apresente toda documentação do imóvel, que deverá estar escriturado em nome do vendedor, independente da aquisição ser à vista ou financiada, antes da conclusão do negócio”.

Imóvel Certo Mogi

Para quem procura serviços de um bom corretor, a Imóvel Certo Mogi existe há nove anos no mercado e trabalha através do site www.imovelcertomogi.com.br, portais imobiliários, placas e anuncios. Para quem não tem disponibilidade de nos fazer uma visita, poderá entrar em contato pelos telefones 4722-4614/ 4699-3585 ou enviar um e-mail para imovel_certo@terra.com.br e solicitar a visita de um corretor. “Trabalhamos também com locação e administração de imóveis e para comodidade de nosso clientes fazemos a pré análise do Crédito Imobiliário com os bancos sem custo adicional”, explica.