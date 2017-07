Aumenta o número de veículos em Mogi

O NÚMERO de veículos em Mogi das Cruzes aumentou entre os meses de maio e junho. A quantidade de veículos licenciados na cidade passou de 244.910 para um total de 245.587 nos respectivos períodos.

O total de motocicletas cresceu cerca 0,18%, sendo que em maio a cidade contava com 34.737 e em junho passou a possuir 34.801. Os carros, que são a maioria no município, tiveram um aumento de 0,31%, passando de 164.527 para 165.041nos meses citados acima.

O número de caminhonetas e reboques também aumentou em 0,29% (passando de 28.350 para 28.434) e 0,76% (de 5.425 para 5.467 respectivamente).

Com relação aos caminhões e ônibus, houve uma diminuição destes veículos. Os caminhões caíram cerca de 1,36%, sendo que em maio o total era de 8.897 e passou para 8.877. A quantidade de ônibus rodando pela cidade decaiu em 0,25%, já que em maio possuía 2.746 e em junho passaram a rodar apenas 2.739 coletivos.

O número de máquinas agrícolas permanece idêntico, sendo que em ambos os meses, o número é de apenas 228 modelos deste veículo.