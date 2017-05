Atletas e comissão técnica do Mogi Basquete participam do Dia do Desafio em Mogi das Cruzes

A quarta-feira (31) foi de muito basquete para estudantes da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes no Parque da Cidade. Eles participaram de atividades com os atletas e a comissão técnica do Mogi das Cruzes/Helbor no Dia do Desafio. Ao menos 300 crianças fizeram arremessos, dribles e aprenderam um pouco mais sobre o esporte. Além disso, os pequenos aproveitaram para tirar fotos e conversar com os jogadores.

“Essas atividades são muito importantes para a cidade inteira, que ama basquete. As crianças são o futuro e isso é um incentivo para elas. Estão conhecendo a gente e, talvez, alguns acabem tendo maior interesse em praticar o esporte. Isso vai formando não só futuros esportistas como também cidadãos”, destaca o ala Jimmy Dreher.

Além de basquete, o Dia do Desafio terá diversas atividades físicas e esportivas ao longo desta quarta. Neste ano, Mogi das Cruzes disputa com a cidade peruana de Comas. A ideia é de que cada grupo pratique pelo menos 15 minutos de qualquer atividade para valer na disputa. O registro será feito pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer até as 16h30. “O objetivo do Dia do Desafio é fazer com que as pessoas observem a necessidade de fazer exercícios diariamente. Além desses grupos que participarão das atividades promovidas pela Prefeitura, as empresas, escolas, clubes e academias também vão estimular seus funcionários e alunos a participar do desafio. Nós receberemos os dados e transmitiremos o resultado para a organização do Dia do Desafio”, explicou o secretário de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Em 2016, Mogi das Cruzes disputou com a cidade mexicana de Cuernavaca e registrou o envolvimento de 24,3% da população contra 1,75% dos mexicanos. Para este ano, a expectativa é superar o índice do ano anterior.