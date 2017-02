Atenção: está na hora de alongar!

COM a correria do dia a dia, muitas pessoas acabam deixando de lado o hábito de praticar atividades físicas e isso é prejudicial à saúde. Porém, mesmo quem pratica algum esporte, deve procurar indicação de especialistas para evitar lesões e dores após os exercícios. É aí que entra a importância do alongamento.

A atividade evita o encurtamento de algumas musculaturas e as prepara para realizar determinados exercícios. Por isso é fundamental se alongar, não apenas no esporte, mas também na rotina do dia a dia, como para varrer a casa ou fazer um serviço de jardinagem. Alongar-se no trabalho também ajuda na prevenção de dores decorrentes do longo tempo em pé ou sentado.

Mas atenção, mesmo para simples alongamentos deve-se procurar um especialista. “O alongamento serve para evitar a dor, então caso a pessoa sinta incômodo na hora de alongar-se, significa que ela está fazendo de forma errada. Por isso é importante procurar um especialista, para que ele possa indicar a maneira certa de se fazer o exercício”, explica o profissional de Educação Física e coordenador da Academia Runner do Mogi Shopping, Álvaro Xavier.

Ele conta que o alongamento deve ser feito de maneira apropriada, dependendo do esforço físico. “Para atividades com esforço muito intenso, recomenda-se fazer o alongamento um ou dois dias antes e depois da atividade, pois se for feito na hora, pode lesionar a musculatura”, conta o profissional.

Até um simples ato de se espreguiçar pode ser importante para o início do dia. O alongamento ajuda seu dia a ser mais produtivo e se for feito a cada duas ou três horas, por pelo menos 15 minutos cada sessão, já é capaz de trazer a diferença ao decorrer do dia. É importante fazer um alongamento global, que inclua todas as partes do corpo, para evitar qualquer tipo de lesão causada pela atividades.