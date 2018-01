Ashiuchi garante: Suzano não terá aumento da passagem

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, garantiu no fim de semana que não haverá aumento do preço da passagem de transporte coletivo na cidade. Por meio do seu perfil no Facebook, o administrador tranquilizou os moradores e deixou claro que o preço se manterá. “Vamos entrar em contato com a concessionária para negar o pedido. O valor continuará R$4,10″, escreveu.

Recentemente, a empresa de transporte público que atua em Suzano protocolou na Prefeitura uma solicitação de aumento de R$0,85 da passagem – sugerindo que o valor suba para R$4,95.