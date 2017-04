As consequências da greve

A greve geral desta sexta-feira, dia 28, promete parar vários serviços. O ato é nacional e terá diversas mobilizações no Alto Tietê. As linhas 11 e 12 da CPTM e ônibus (municipais e intermunicipais) param de circular à meia-noite do dia 28. A previsão é que fiquem parados por boa parte do dia.

Os bancos também devem parar. Uma grande concentração será realizada no largo do Rosário (Praça da Marisa), a partir das 8 horas. Toda estratégia da mobilização, que pretende parar o País em protesto contra as reformas do governo federal (previdenciária, trabalhista e terceirização), foi estruturada na última quinta-feira (20 de abril), durante encontro que reuniu representantes sindicais de várias categorias no Sindicato dos Rodoviários de Mogi das Cruzes.

A paralisação, tida por alguns como palanque político para movimentos ligados ao PT, tem como mote oficial um ato de protesto contra as medidas de reforma na Previdência Social e trabalhista propostas pelo governo Temer. No entanto, o protesto pode também pode ter consequências negativas e está sendo visto com alguma preocupação por parte de dirigentes do comércio, que recomendam cautela aos proprietários de estabelecimentos. A expectativa da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) é de que na cidade o movimento dos grevistas seja pacífico, mas os comerciantes devem ficar preparados para possíveis atrasos de funcionários e mesmo para possíveis atos mais violentos.

As operações de segurança serão reforçadas nesta sexta-feira pela Polícia Militar, conforme informado pelo comando do 17º Batalhão, porém a entidade reforça a orientação para que os estabelecimentos redobrem os cuidados. As paralisações previstas no transporte coletivo e nos bancos também deverão impactar negativamente o movimento no comércio, até porque as pessoas ficarão temerosas de sair às ruas para compras.

Com 13 milhões de desempregados, é necessário, sim, que a população se mobilize para que o governo crie medidas plausíveis para reverter esse quadro. Paralisar o País em plena véspera de feriado pode trazer consequências para uma economia já fragilizada. Além disso, toda a mobilização para reivindicar seus direitos é válida desde que não fira os direitos de quem não quer participar da ação. E fica o recado: de nada adianta sair às ruas nesta sexta e em 2018 votar em quem contribuiu para levar o país para o buraco.

CHARGE DA SEMANA