ARTESP fará estudo para acesso no Taboão

PARA reiterar a importância da construção de uma nova alça viária nas proximidades do trecho Rodovia Ayrton Senna (SP-70), entre os quilômetros 48 e 55, para acesso ao distrito industrial de Taboão, em Mogi das Cruzes, o deputado Luiz Carlos Gondim (Solidariedade), esteve esta semana na ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), em audiência com o diretor de operações Alberto Silveira Rodrigues.

Entre os presentes, chegaram-se ao consenso sobre a necessidade de um estudo técnico em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes e técnicos da ARTESP. Outra iniciativa tomada foi a realização de uma reunião, nos próximos dias, com a diretoria da Ecopistas – concessionária responsável pela Rodovia – que poderá contar com a presença do prefeito mogiano Marcus Melo.

O deputado destacou a importância do distrito I por gerar milhares de empregos e impostos. Ele ainda ressaltou a necessidade dessa construção para que o local prospere ainda mais, trazendo benefícios para a região e todo o Estado de São Paulo. “Sabemos que o Distrito Industrial de Taboão está perdendo a instalação de diversas indústrias devido à inexistência desse dispositivo de acesso por conta da grande dificuldade na distribuição de seus produtos, que depende da construção do viaduto”, destacou.

Gondim ressaltou a necessidade da união entre os deputados do Alto Tietê e dos órgãos do Governo para levar essa conquista para Mogi das Cruzes. “Temos que unir força. Com a criação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Industrial em 2015, conseguimos evoluir e mostrar o potencial do local, mais a construção dessa alça”.

O parlamentar lembrou ainda que o Estado de São Paulo está perdendo a instalação de indústrias para outros Estados e países. “Isso é inaceitável, principalmente, pela atual situação do Brasil, com mais de 12 milhões de desempregados”, reforçou.