Artel: climatização especializada

O verão está chegando e ter um aparelho de ar-condicionado se tornou algo indispensável. E para quem não quer passar calor, a dica é comprar aparelhos adequados, de empresas credenciadas pelos fabricantes e que ofertem garantia dos serviços prestados.

A Artel Ar Condicionado existe há 14 anos em São Paulo e a empresa se instalou há um ano em Mogi com o diferencial de oferecer projetos especializados de climatização, evidenciando a necessidade de cada cliente.

Para quem já possui um aparelho, a Artel também presta serviços de manutenção preventiva, higienização, limpeza química e manutenção corretiva do equipamento. Estas ações são importantes para a conservação do produto. Segundo o diretor-executivo da Artel, Diego Silva, a manutenção é fundamental não só para manter a eficiência do aparelho. “Ela também evita problemas de saúde, pois quando o equipamento está sujo, acaba-se inalando o ar impróprio. Outro ponto é o consumo de energia, porque com o equipamento trabalhando com excesso de sujeira, necessita de mais tempo para atingir a temperatura e o reflexo disso vem na conta de energia”, explica.

A empresa possui profissionais qualificados para realizar os serviços oferecidos. “Quando o cliente contrata uma empresa ou instalador que não é credenciado, ele não possui nenhuma garantia de troca caso ocorra defeito no produto. Por isso sempre indicamos que contrate um técnico especializado para ter mais segurança”, ressalta o gestor de negócios da empresa, Humberto Berlofa.

SERVIÇO Artel Ar Condicionado

Rua Victório Partênio, 170 – Parque Monte Líbano

contato@artelarcondicionado.com.br

Tel: 4725 -1400/9.8796-5897