Aquatec amplia linha de purificadores

Quando pensamos em água, um aspecto que precisamos levar em conta é que o líquido deve ser o mais puro possível. Nos últimos anos, tem surgido a procura pela água alcalina, que contém magnésio, cálcio, potássio, bicarbonato, entre outros minerais que estão envolvidos no equilíbrio ácido básico do organismo. E são vários os benefícios que essa água traz para a saúde: melhora a estrutura óssea, hidrata as células, melhora a capacidade cognitiva, conserva a massa magra, auxilia no combate de doenças, auxilia na hidratação e ainda dá mais disposição.

Pensando nisso, a Aquatec, que já vinha apostando numa linha de purificadores de água alcalina na versão refrigerada, amplia agora essa opção para os produtos que não necessitam de refrigeração. De acordo com Lucas Souza, gerente da loja, a ampliação da linha foi pelo crescimento da demanda.

Aliado a essa tecnologia, o próprio purificador vem com um sistema de bactericida, ideal para esterilização de frutas, verduras e legumes, além de ser muito eficiente para retirar odores das mãos, como peixe, alho, cebola ou cândida.