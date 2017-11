Após sucesso de público, Magic City prorroga Noites de Horror

Um intenso clima de suspense invadiu o parque aquático Magic City no último mês em razão das inéditas Noites de Horror. O Lançamento da primeira edição do evento tem reunido cerca de quatro mil pessoas e dezenas de zumbis a cada final de semana nas atrações do complexo de lazer, localizado em Suzano (SP).

Por conta desse sucesso de público, o Magic City decidiu prorrogar o evento por mais dois dias. Além da oportunidade de curtir algumas atrações do parque aquático no período noturno, o público poderá acompanhar os shows performáticos de abertura e encerramento das Noites de Horror, além das produções especiais desenvolvidas em parceria com a Cidade do Terror, como o Acampamento Maldito, a Balada de Terror, o Labirinto, Cemitério, A Casa e os Tobogãs dos Horrores.

“Estamos muito felizes com o desenvolvimento das Noites de Horror e em especial, com a aceitação do público. Os atores estão muito bem preparados, a caracterização, a maquiagem e toda a performance é de altíssimo nível e todos que vêm conferir o evento, saem impressionados. Por isso decidimos prorrogar por mais um fim de semana”, explica Claudio Rocha, diretor comercial do Magic City.

A apresentação com o enredo Apocalipse Zumbi começa com o Experimento X em um laboratório dentro da mata atlântica, que após testes em animais, resolvem aplicar a fórmula em humanos, o que acaba levando a uma terrível tragédia, transformando o parque aquático em um cenário de filme de terror.

Dr. Jack, e outras criaturas assustadoras percorrem o parque aquático assustando os visitantes corajosos, proporcionando sensações aterrorizantes e divertidas. Além de despertar fortes emoções, as Noites de Horror também provocam muita alegria.

As sessões extras das Noites de Horror serão realizadas nos dias 24 e 25 de novembro. O parque funcionará normalmente todos os dias a partir das 10h e o evento começa às 18h.

Serviço: Noites de Horror no Magic City

Funcionamento normal do parque: 10h às 18h

Noites de Horror: 18h às 21h (inclui acesso às piscinas aquecidas e à Balada do Terror).

Ingressos: www.noitesdehorror.com.br

Reservas e informações: www.magiccity.com.br