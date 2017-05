Apas Show apresenta novidades para o setor de supermercados

- A APAS Show, maior feira de produtos para supermercados da América, trouxe muitas novidades para o ramo na Expo Center Norte na feira deste ano.

O evento apresentou desde produtos de última geração, que buscam saúde e qualidade como a linha Dr Schar, líder mundial em produtos sem glúten , até a tradicional família Dadinho, que, revigorada, foi um sucesso apresentando produtos novos para o consumidor final e uma nova linha de “food services ” para confeiteiros. A empresa que preza pelo sentimento “família” ganhou o prêmio “prata” de melhor estande da feira, o premio “ouro” foi para Eco Art.

Outro grande sucesso foram os produtos da Carob House à base de alfarroba, muito usada para fazer pastas e doces. Na linha de mobiliário em madeira se destacou a Eco Art Tecnologia e Projetos e na linha de mobiliário tradicional um dos destaques era o estande da Arneg Brasil. O Grupo Petrópolis, com suas famosas cervejas, era um dos espaços mais concorridos.

Novos empreendedores como a Minerva Foods, especializada em carnes Angus, dividiam espaço com marcas tradicionais como a Manteiga Aviação e Akio Tapiocas.

Em matéria de visual, o estande do Grupo Benassi Sucos e Frutas de Jundiaí chamava a atenção, bem como o Grupo Natural One, que lançou nova linha de sucos com destaque para o de beterraba. Empresas com produtos europeus participaram da feira e se destacaram os queijos franceses da Golden Foods, as trufas italianas Giuliano Tartuf e os famosos bacalhaus importados da Riberalves . Ainda pode-se destacar a nova linhas de batatas da McCain com desenhos de emoticons.

Em visita à feira, o gestor de negócios do Jornal A Semana Roberto Borges pesquisou junto aos fornecedores uma referência de supermercados no Alto do Tietê e o mais citado foi o Supermercado Shibata.