Aparelho: qual é a melhor idade para usar

EXISTEM muitos boatos sobre a idade certa para usar aparelho odontológico. Alguns dizem que não se deve colocar com idade avançada, outros dizem que quanto mais cedo, melhor. Na verdade, o tratamento ortodôntico depende de uma série de fatores.

Não existe uma restrição de idade, pois depende do estado da condição da estrutura óssea bucal do paciente. O indicado é procurar um dentista o quanto antes, ainda na infância, para saber se há necessidade de utilizar aparelho e, dependendo do caso, o profissional indica a melhor idade para o paciente iniciar o tratamento.

No caso dos pequenos, o aparelho móvel é o mais indicado para corrigir a estrutura dentária. “Para crianças o aparelho móvel deve ser usado no caso em que há pouco espaço ósseo e um volume dentário grande, pois estimula o crescimento da mandíbula e maxila, além de evitar extrações. Em pacientes acima de 12 ou 13 anos já é indicado o aparelho fixo”, explica o cirurgião-dentista Neto Pereira.

A idade não interfere na utilização do aparelho, mas é preciso ficar atento com disfunções ósseas, pois são contraindicadas para a realização do tratamento. Se o problema não estiver em estado grave e for tratado, o uso do aparelho é liberado.

O resultado do tratamento também depende da situação em que se encontram os dentes do paciente. “Se for criança, o uso ajudará no aumento do espaço na boca para a quantidade de dentes. Já no caso do adulto, se o espaço for menor, será preciso realizar uma extração. O tempo para obtenção de resultados varia. Por exemplo, um caso mais complicado demora mais do que apenas alinhar e nivelar os dentes”, completa Neto Pereira.